Operação da PF investiga desvios de encomendas dos Correios na Paraíba

Na manhã desta quarta-feira (22), a Polícia Federal deflagrou uma operação na Paraíba para investigar desvios de encomendas dos Correios.

Durante a ação policial, foram apreendidos produtos que deveriam ter sido entregues pela empresa.

A Polícia Federal está apurando a possível participação de funcionários e contratados dos Correios no esquema de desvios.

Além disso, investiga-se a eventual receptação das mercadorias furtadas por terceiros.

A operação envolveu o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão nas cidades de João Pessoa e Mamanguape, expedidos pela Justiça Federal.

Em nota, os Correios da Paraíba informaram que acionaram os órgãos competentes assim que identificaram atitudes suspeitas por parte de um empregado.

A empresa também abriu um processo administrativo para apurar a conduta do funcionário e afirmou que está colaborando com as investigações.

Os investigados pela operação poderão responder pelos crimes de peculato e receptação. O crime de peculato, que envolve o desvio de bens públicos por parte de um funcionário, pode acarretar penas de até 12 anos de prisão e multa.