Homem é preso suspeito de homicídio e estupro

Na tarde desta terça-feira (21), um homem acusado de estuprar uma mulher após matar o pai da vítima em 1999, na cidade de Itaporanga, no Sertão da Paraíba, foi preso no município de Piraquara, no estado do Paraná.

De acordo com o delegado Ilamilton Simplício, uma investigação conduzida pela Polícia Civil de Itaporanga localizou o acusado.

Com a colaboração de policiais do estado paranaense, o suspeito foi preso e encaminhado a uma delegacia da região.

Após os procedimentos cabíveis, o suspeito será transferido para uma delegacia na Paraíba, onde responderá pelos crimes cometidos há 24 anos.

O homem também é suspeito de envolvimento em 10 homicídios na Paraíba.