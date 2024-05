Afogamento em Cabedelo: corpo de adolescente não foi encontrado

No último domingo, 19, um adolescente de 15 anos, identificado como Josué Calixto, desapareceu após se afogar na região do Dique de Cabedelo. Segundo relatos, Josué saiu de casa pela manhã com a intenção de jogar bola com amigos na localidade.

No entanto, durante a tarde, o grupo decidiu entrar no mar, mesmo com a correnteza forte devido à maré cheia.

Enquanto dois amigos de Josué conseguiram sair do mar com dificuldade, o adolescente não teve a mesma sorte e desapareceu nas águas.

Uma bombeira que estava presente no local tentou resgatá-lo, mas não conseguiu localizá-lo.

As equipes do Corpo de Bombeiros deram início às buscas ainda no domingo, porém, até o momento, Josué não foi encontrado.