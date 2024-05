Acidente envolve trem e automóvel em João Pessoa

Um acidente envolvendo um carro e um trem na Ilha do Bispo, em João Pessoa, deixou uma mulher ferida no início da tarde desta terça-feira (21).

A vítima, Nilza Pimentel, funcionária da Fundação Paraibana de Saúde (PB Saúde), foi encaminhada ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa e apresenta quadro de saúde estável.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Nilza não ouviu o trem se aproximando, o que resultou na colisão e no arrastamento do carro por alguns metros.

Ela estava sozinha no veículo e foi retirada pelos moradores antes da chegada dos bombeiros.

Em nota, a PB Saúde informou que a vítima estava consciente e orientada desde os primeiros atendimentos feitos pelo Samu.

Já a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) afirmou que o motorista não respeitou a sinalização e avançou sobre a passagem de nível.

Câmeras de segurança de um comércio local registraram o momento da colisão. De acordo com um morador, Nilza estava levando uma bolsa de sangue para um hospital no momento do acidente.

Ele relatou que, após a colisão, correu para prestar socorro temendo que o carro estivesse pegando fogo, mas a vítima estava bem.