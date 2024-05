Preso o policial penal paraibano suspeito de matar professor

Foi preso em Olinda-PE, onde residente, o policial penal paraibano suspeito de matar o professor de ginástica Marlon de Melo, durante uma briga de trânsito.

Com o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pela Vara do Tribunal do Júri de Olinda, Claudomerisson José foi levado para o Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, cidade da Região Metropolitana do Recife, de onde foi encaminhado para audiência de custódia.

A vítima, de 31 anos, foi atingida por dois disparos de arma de fogo no dia 4 de maio, na Avenida Antônio da Costa Azevedo, no bairro de Peixinhos, em Olinda.

Ele estava voltando de moto após dar aula quando discutiu com Claudomerisson José do Nascimento, de 54 anos. O autor dos disparos procurou uma delegacia para registrar boletim de ocorrência de uma tentativa de assalto, o que, de acordo com a família de Marlon, seria uma forma de encobrir o crime.

No dia 9 de maio, o policial penal prestou depoimento e foi liberado pois o prazo para flagrante havia expirado, mas teve sua arma apreendida para perícia. Em paralelo às investigações da Polícia Civil, um processo administrativo contra ele foi aberto pelo Governo da Paraíba, estado onde ele atua como servidor.

Com g1pb