Condenado por matar taxista passa para o semiaberto, em João Pessoa

O corretor de imóveis Gustavo Teixeira Correia, condenado a 16 anos de prisão em regime fechado por matar a tiros o taxista Paulo Damião, recebeu o benefício de deixar o presídio em João Pessoa, após cumprir mais de um terço da pena.

Ele passou para o regime semiaberto por meio de uma decisão da juíza Andrea Arcoverde Cavalcanti Vaz, que expediu o alvará de soltura dele na última sexta-feira (17).

Gustavo foi preso em fevereiro de 2019, no mesmo dia em que o crime aconteceu, após a polícia montar um cerco na casa dele.

Gustavo foi julgado três anos depois, em março de 2022. O julgamento durou quase 11 horas. Ao todo, foram 14 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado e 2 anos por porte ilegal de arma. Na época, a juíza Aylzia Fabiana Borges Carrilho determinou que o acusado não poderia recorrer da condenação em liberdade.

Acusado de matar taxista em briga de trânsito diz que foi até a vítima para ‘amenizar situação’ e arma era para ‘defesa da família’

No presídio, o corretor ainda recebeu algumas remições de pena, ou seja, teve o tempo de prisão reduzido, por estudo e leitura. Uma delas, concedida em março de deste ano, reduziu a pena dele em 100 dias pelos resultados na prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023.

