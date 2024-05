Preso suspeito que fugiu depois de confronto com a polícia, em Malta

A Polícia Militar prendeu, nessa sexta-feira (17), o homem que estaria envolvido em uma troca de tiros com policiais, na última quinta-feira (16), na cidade de Malta, no sertão da Paraíba.

Ele seria integrante de um grupo criminoso que planejava atacar um carro-forte na região. A prisão foi realizada pelas equipes da 6ª Companhia do Batalhão de Policiamento do Choque (BPChoque), que fizeram buscas pela área da caatinga – local por onde fugiram os integrantes do bando.

No decorrer das buscas, já neste sábado (18), foram presos mais dois suspeitos de tentar resgatar os criminosos que fugiram da abordagem policial da última quinta-feira. Um foi preso em Malta e o outro em São Bento.

Os três foram apresentados na Delegacia de Polícia, em Patos.

Relembre o caso – Na manhã da quinta-feira (16), equipes da 6ª Companhia do Batalhão de Policiamento do Choque (BPChoque) foram acionadas para prestar apoio à Polícia Civil, que estava em confronto com suspeitos de planejarem atacar um carro-forte. Na ocasião, foram presos dois suspeitos, apreendidos dois fuzis, centenas de munições e um carro. O restante do bando conseguiu fugir.

A PM continua com equipes fazendo buscas na região.