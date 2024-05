A Polícia Federal reuniu nesta sexta-feira os representantes das principais empresas que fazem as festas no período junino em Campina Grande.

A PF orientou e esclareceu as dúvidas com relação à contratação do serviço de segurança, alertando para evitar o uso de vigilantes ou empresas que exerçam a atividade clandestina de segurança privada.

Essa campanha é nacional, promovida pela Coordenação Geral de Controle de Serviços e Produtos – CGCSP/DPA/PF.

O encontro, que ocorreu na delegacia da Polícia Federal na “Rainha da Borborema”, contou com a presença do chefe de gabinete do prefeito, Marcos Alfredo.

Os presentes foram orientados que algumas empresas do segmento de vigilância privada que têm autorização da PF para funcionar, se utilizam de vigilantes que não têm o curso de formação nem o curso de extensão em eventos sociais, falseando para as empresas contratantes, que estão apresentando profissionais qualificados.

A contratação de pessoas sem a qualificação exigida na norma pode acarretar penalidades para ambas as partes: contratantes e contratados.

Além da Prefeitura de Campina Grande, participaram da reunião as empresas Spazzio Promoções e Turismo S/A, Vila Forró Promoções Ltda, Soul Eventos e Bar Ltda, Artes Produções de Eventos Artísticos e Locações Ltda e Sítio Vila Sāo João.