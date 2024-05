Operação da Polícia Federal no Sertão da Paraíba

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a denominada Operação Signare, que tem como objetivo combater possíveis crimes de falsidade ideológica e uso de documentos falsos praticados no município de Belém do Brejo do Cruz, na Paraíba.

Durante as investigações, apurou-se haver indícios de que um servidor público do município estaria adulterando declarações de viabilidade técnica da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa), bem como falsificando assinaturas de servidores deste órgão público estadual, com o objetivo de conseguir liberação de recursos da Caixa Econômica Federal para pavimentação de vias urbanas municipais.

Foi expedido um mandado de busca e apreensão pela 8ª Vara Federal de Sousa/PB, o qual foi cumprido na residência do servidor investigado, que fica no bairro Manoel Forte, em Belém do Brejo do Cruz/PB.

O termo “signare”, nome dado à operação de hoje, é uma palavra do latim cuja tradução significa “assinar”.