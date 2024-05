Emboscada: motoqueiro é morto a tiros no Litoral Sul da Paraíba

Na noite dessa segunda-feira (13), no município de Conde, Litoral Sul da Paraíba, um homem foi vítima de uma execução, sofrendo seis tiros que resultaram em sua morte.

O corpo da vítima, identificada como Valberto dos Santos Silva, de 35 anos, foi encontrado na comunidade Pousada, às margens da BR-230, caído ao lado da moto que pilotava. Os disparos, sendo quatro deles no rosto, um no braço e outro nas costas, indicam uma ação planejada e violenta.

De acordo com as investigações da Polícia Civil da Paraíba, a suspeita recai sobre uma possível emboscada, já que a vítima foi alvejada enquanto estava em movimento, em um caminho que percorria regularmente todas as noites para buscar sua esposa no trabalho.

O histórico policial de Valberto revela seu envolvimento com atividades criminosas na cidade, o que levanta a hipótese de que a execução possa estar relacionada a questões de vingança, possivelmente ligadas aos seus vínculos com grupos criminosos locais.

O caso seguirá em investigação.