Um grupo de 30 pessoas denunciou uma loja de celulares em João Pessoa por não receberem os aparelhos telefônicos após efetuarem a compra. Segundo relatos, os clientes enfrentam dificuldades desde março, quando realizaram as transações, mas não receberam os produtos conforme o combinado.

Na segunda-feira (13), a Polícia Civil iniciou a coleta de depoimentos, ouvindo 10 pessoas do grupo. O restante dos clientes está programado para prestar seus relatos ao longo da semana.

Uma das vítimas, que preferiu não se identificar, relatou ter comprado um aparelho em março, com a promessa de entrega até meados do mesmo mês. No entanto, mesmo após efetuar o pagamento de mais de R$ 6 mil, o celular não foi recebido.

A vítima explicou que inicialmente escolheu um aparelho para pronta entrega, mas acabou aceitando um sob encomenda, com a garantia de entrega até o dia 17 de março, o que não ocorreu.

Além da falta de entrega, os clientes também relataram ter enfrentado diversas desculpas por parte da loja, quando tentavam obter informações sobre o status de seus pedidos.

Em uma visita presencial à loja, um dos clientes percebeu a presença de um homem armado, o que levanta suspeitas de intimidação aos consumidores insatisfeitos.

As 20 pessoas restantes do grupo foram orientadas a comparecer à Delegacia de Defraudações em João Pessoa durante a semana para prestarem seus depoimentos.

A expectativa é que todos os relatos sejam coletados até o fim da semana, enquanto a Polícia Civil segue investigando o caso.