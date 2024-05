Cabedelo: Trio é preso após manter homem amarrado em carro roubado

Na tarde dessa segunda-feira (13), uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de três suspeitos em Cabedelo, na Grande João Pessoa, por manterem um homem amarrado no banco de trás de um carro. O veículo em questão havia sido roubado na semana anterior e estava sob monitoramento das autoridades para ser recuperado.

De acordo com a tenente Morgana, da Polícia Militar, os suspeitos foram encontrados armados dentro do carro, junto com a vítima amarrada. Ao avistar a polícia, o grupo tentou empreender fuga e disparou contra os agentes, porém foram capturados logo em seguida.

Além das prisões, armas e munições foram apreendidas pela polícia. O homem que estava amarrado também foi conduzido para a delegacia para prestar depoimento. A vítima não possuía histórico criminal anterior, conforme informado pela Polícia Militar.

Segundo a tenente Morgana, o homem amarrado residia no bairro do Renascer, em Cabedelo, há pouco tempo, e suspeita-se que tenha sido utilizado como “isca” em uma possível briga entre facções no município.

A Polícia Civil assumiu as investigações do caso.