Morre mulher vítima de desabamento em casa de shows em João Pessoa

Isabela Toscano Lira, de 42 anos, uma das vítimas do desabamento da estrutura da casa de eventos no bairro Portal do Sol, em João Pessoa, morreu na noite da sexta-feira (10), de acordo com informações confirmadas pelo Instituto de Polícia Científica da Paraíba (IPC).

Segundo o órgão, a vítima veio a óbito às 22h45 da sexta-feira e o corpo dela foi transferido para o IPC diretamente do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde na última quarta-feira (8) ela teve alta hospitalar confirmada.

O g1 entrou em contato com o Hospital de Trauma da capital, que afirmou que Isabela Lira deu entrada novamente na unidade na noite da sexta, com quadro clínico grave. Não foi especificado do que se tratava a intercorrência de saúde que motivou a reentrada da vítima no na unidade de saúde. Ainda segundo o hospital, todos os procedimentos de urgência e emergência foram realizados.

Também em nota, a unidade disse que está coletando informações para entender o que aconteceu e aguarda laudo pericial do Núcleo de Medicina e Odontologia Legal (Numol), da Polícia Civil, para prestar maiores esclarecimentos.

Na noite do desabamento, a vítima sofreu uma lesão na coluna e precisou passar por uma cirurgia após o desabamento. Depois, seguiu internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo acompanhada também pelo setor de neurologia.

Ficando em observação desde então, com quadro clínico estável, ela recebeu alta da UTI nessa quarta-feira (8), sendo transferida para a enfermagem. Algumas horas depois, os médicos decidiram que ela já tinha condições de ir para casa.

Isabela Lira foi a última vítima entre as dezenas que sofreram algum tipo de escoriação proveniente do desabamento da casa de shows a receber alta. Inicialmente, ela permaneceu dez dias internada.

