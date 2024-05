Mulher é presa suspeita de matar o próprio marido na Paraíba

No sítio Boa Água, situado na zona rural do município de Barra de Santa Rosa, no Curimataú paraibano, uma mulher de 38 anos foi presa sob a suspeita de ter assassinado o próprio marido com golpes de faca.

Inicialmente, ela relatou à polícia que o crime teria sido um latrocínio, alegando que duas pessoas teriam invadido a residência e cometido o homicídio para roubar alguns bens.

Contudo, as investigações realizadas pela Polícia Civil apontaram para uma conclusão diferente.

Após uma análise minuciosa do local do crime e a confrontação das declarações da suspeita com as evidências encontradas, as autoridades chegaram à conclusão de que a mulher seria a principal suspeita do homicídio.

Durante o desenrolar das investigações, a acusada chegou a apontar dois indivíduos como suspeitos, porém suas declarações se mostraram inconsistentes e contraditórias.

Diante das evidências apresentadas, a mulher acabou por confessar o crime, revelando que o motivo para o homicídio teria sido os constantes maus-tratos sofridos por parte do marido.

Atualmente, a mulher encontra-se detida na carceragem da Polícia Civil em Picuí e deverá responder pelo crime de homicídio qualificado.

Ela permanecerá à disposição da Justiça para o desenrolar do processo.