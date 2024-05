Dono de pizzaria é morto a tiros no trabalho em João Pessoa

Na noite dessa quinta-feira (9), um assassinato foi registrado no bairro de Mangabeira, em João Pessoa. O proprietário de uma pizzaria foi executado enquanto estava no trabalho, dentro do seu estabelecimento.

A Polícia Civil da Paraíba foi acionada para investigar o caso. Há suspeita de ser uma execução devido à ausência de roubo e à violência dos disparos.

A vítima foi atingida por nove tiros, sendo seis na cabeça, dois nas costas e um no ombro, resultando em morte instantânea. A delegada Josenise Andrade, responsável pelo caso, afirmou que as investigações ainda precisam responder a algumas perguntas cruciais.

Até o momento, não se sabe quantas pessoas participaram do crime nem qual foi a motivação por trás do assassinato.

Embora a vítima tenha antecedentes criminais, não está claro se isso tem relação direta com o homicídio.

As autoridades policiais estão empenhadas em esclarecer o crime e levar os responsáveis à Justiça.