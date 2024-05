Vigilantes de dois hospitais têm armas roubadas em Campina Grande

Na noite desta quarta-feira (8), Campina Grande, no Agreste da Paraíba, registrou duas ocorrências envolvendo o roubo de armas de vigilantes em hospitais locais. Os assaltos ocorreram em intervalo de aproximadamente duas horas.

O primeiro roubo foi registrado por volta das 21h, nas dependências do Hospital da Criança e do Adolescente, situado no bairro Centenário. Segundo informações da Polícia Militar, dois suspeitos armados abordaram o vigilante de serviço, rendendo-o e subtraindo sua arma antes de fugirem do local.

Já por volta das 23h30, outro hospital, o Municipal Dr. Edgley, localizado no bairro José Pinheiro, foi alvo de ação criminosa similar. Neste caso, os criminosos saltaram o muro da instituição e surpreenderam o vigilante, que se encontrava na recepção. Após render o profissional, a dupla exigiu a entrega de sua arma.

Até o momento desta reportagem, não há confirmação se os mesmos indivíduos estão envolvidos nos dois roubos.

O caso segue em investigação.