Uma operação coordenada entre a Polícia Civil da Paraíba, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros resultou na prisão de um suspeito e na apreensão de armas e drogas, em meio às investigações do desaparecimento de Afrodite Cândido da Rocha, mulher trans desaparecida desde o último dia 17 de abril, na cidade de Puxinanã, Agreste da Paraíba.

O desdobramento da operação teve lugar na Penitenciária de Segurança Máxima Doutor Romeu Gonçalves de Abrantes (PB1), na capital João Pessoa, onde foi cumprido um mandado de prisão contra um detento daquela unidade prisional.

Segundo o delegado Danilo Orengo, responsável pelo caso, a ação contou com o apoio da Secretaria de Administração Penitenciária para realizar busca e apreensão em uma das celas do PB1.

As investigações indicam que o preso detido durante a operação pode ter envolvimento no desaparecimento de Afrodite. Durante as buscas, foram apreendidos materiais que serão submetidos à perícia, visando colher evidências da participação efetiva do detento no caso.

Além da prisão do suspeito, a operação resultou na execução de seis mandados de busca e apreensão domiciliar e na prisão temporária de um dos investigados, em Puxinanã e no distrito de São José da Mata, em Campina Grande.

Durante essas diligências, foram apreendidos dois revólveres calibre .38, uma espingarda .32, balanças de precisão, substâncias ilícitas, R$ 500,00 em espécie e diversos aparelhos telefônicos.

A Polícia Civil emitiu um comunicado à população solicitando o apoio para fornecer informações que possam auxiliar nas investigações sobre o desaparecimento de Afrodite Cândido da Rocha.