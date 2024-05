Um caso de violência foi registrado no bairro Portal Sudoeste, em Campina Grande, na noite dessa terça-feira. Um pedreiro de 34 anos foi preso pela polícia após esfaquear dois homens durante uma briga. O caso ocorreu por volta das 20h.

Segundo informações do 2º Batalhão de Polícia Militar, os três homens estavam trabalhando juntos em uma obra quando o desentendimento aconteceu. O acusado, ainda não identificado, atacou as vítimas com uma faca, causando ferimentos graves.

Os feridos foram prontamente socorridos e levados para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. Um homem de 40 anos passou por cirurgia e está em estado grave, enquanto o outro, de 43 anos, recebeu alta hospitalar após receber atendimento médico.

Após o crime, a polícia montou um cerco e conseguiu prender o agressor nas proximidades do local do incidente. Ele foi encontrado com a faca utilizada no ataque e encaminhado para a Central de Polícia de Campina Grande, onde permanece à disposição da Justiça.

O caso continua sob investigação para esclarecer os motivos que levaram à briga e as circunstâncias do incidente.