Na madrugada desta quarta-feira (8), uma operação policial no bairro São José, em João Pessoa, resultou em um confronto fatal entre policiais militares e um grupo de indivíduos. Dois homens perderam a vida e outros dois ficaram feridos após serem baleados pelos policiais.

O incidente ocorreu por volta das 3h, quando os policiais abordaram cerca de 10 homens na entrada do bairro durante uma operação de rotina. A Polícia Militar alega que os policiais foram recebidos a tiros pelo grupo, o que resultou em uma troca de tiros.

Ao final da ação, dois homens foram encontrados mortos, enquanto dois outros ficaram gravemente feridos e foram levados para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Um dos feridos não teria qualquer ligação com o crime e teria sido atingido por acidente durante o confronto.

Além disso, a Polícia Militar informou que um homem foi preso e apresentou itens apreendidos durante a operação, incluindo revólveres, uma espingarda, bicicletas, drogas embaladas e celulares.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil da Paraíba para esclarecer as circunstâncias do confronto e determinar as responsabilidades envolvidas.