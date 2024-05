Suspeito de atirar em policial é preso em Bayeux

Um homem suspeito de atirar contra um policial na cidade de Bayeux, na Grande João Pessoa, foi preso nesta terça-feira, 07.

O crime aconteceu na última sexta-feira, 3, após uma discussão entre o policial e o suspeito por conta de um cachorro.

O policial, que não estava exercendo sua função no momento do crime, havia pedido para o suspeito colocar uma focinheira no cachorro antes de realizar passeios, já que o cão é da raça pitbull.

A discussão foi iniciada e houve troca de tiros, onde o policial saiu ferido sendo encaminhado para o Hospital de Trauma em estado grave.