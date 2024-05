Prejuízo: flanelinha é deixado por parceiro em motel na Paraíba

Um caso incomum chamou a atenção das autoridades na Grande João Pessoa nesta segunda-feira (6). Um flanelinha foi levado para prestar esclarecimentos após ser deixado em um motel na região metropolitana da capital paraibana, resultando em prejuízo para o estabelecimento.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), por volta das 10h, as autoridades receberam um chamado sobre dois indivíduos que haviam consumado serviços em um motel localizado em Cabedelo, município da Grande João Pessoa, e estavam com dificuldades para pagar a conta, que totalizava cerca de R$ 500.

Ao chegar no local, os policiais encontraram o flanelinha, que, segundo a polícia, tinha uma “situação muito limitada” e não tinha nem número de telefone.

Ele afirmou ter sido convidado por outro indivíduo para entrar no estabelecimento, com a promessa de que todas as despesas seriam pagas por ele.

No entanto, o segundo indivíduo, por volta das 6h da manhã, saiu do local sob a justificativa de buscar dinheiro em casa para quitar a dívida, mas não retornou.

O homem foi identificado através de um documento deixado no local, que possibilitou sua localização com o auxílio das câmeras de segurança do estabelecimento.

O veículo em que ele estava tinha adesivos de uma corretora de imóveis da cidade de Cabedelo, mas o caso não possuía vínculo com a empresa, já que o indivíduo era um ex-funcionário demitido.

Ambos os envolvidos foram localizados e conduzidos à 7ª Delegacia Distrital de Cabedelo, onde assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por outras fraudes, já que não conseguiram o dinheiro para pagar a dívida do motel, deixando o prejuízo para o estabelecimento.