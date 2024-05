A data do julgamento de Francisco Lopes, acusado de estuprar e matar a adolescente Júlia dos Anjos em abril de 2022, foi marcada pela Justiça da Paraíba.

O júri popular vai acontecer no dia 18 de junho, conforme informou o Ministério Público da Paraíba (MPPB).

Padrasto da vítima, Francisco confessou ter estuprado a Júlia durante quatro vezes, inclusive no dia do crime, antes de matá-la.

A defesa do réu, representada pelo advogado Daniel Alisson, disse não reconhecer o depoimento prestado de Francisco na delegacia, pois ele não estava na presença de um advogado.

O advogado também afirmou existem mais pessoas envolvidas no crime, mas que os nomes só serão revelados no dia do julgamento.

Entenda o caso

A adolescente Júlia dos Anjos desapareceu no dia 7 de abril de 2022 e seu corpo foi encontrado dentro de um reservatório de água no dia 12 do mesmo mês

Francisco Lopes, padrasto da vítima, confessou que abusou sexualmente de Júlia por quatro vezes, incluindo do dia do crime.

A mãe de Júlia não tinha conhecimento dos abusos e dormia no momento em que ela havia sido abusada pela última vez.

Após a confissão, Francisco indicou onde estaria o corpo da menina.

Em novembro de 2022, Francisco foi submetido a um exame de sanidade, que atestou que não possui nenhuma doença mental ou desenvolvimento incompleto que interfira no juízo de realidade. “Ele [o réu] era completamente capaz de entender o caráter ilícito do fato”, informa o documento.

*Com informações do JPB