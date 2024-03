Vídeo: veja o momento da prisão dos donos da Braiscompany

O Ministério da Segurança da Argentina divulgou, na tarde desta sexta-feira (1), um vídeo que mostra o momento da prisão do casal Fabrícia Campos e Antônio Neto, donos da Braiscompany.

Na legenda da publicação no perfil do Instagram, o Ministério informa que foi possível efetuar a prisão do casal através de uma parceria entre a Polícia Federal da Argentina e a Interpol.

Também foi informado que uma ação integrada entre as forças de inteligência foi essencial para descobrir a identidade falsa que o casal havia adotado na cidade de Escobar, na Argentina, onde a prisão aconteceu nessa quinta-feira, 29.

Confira abaixo o vídeo do momento da prisão:

*com informações do Instagram @minsegargentina

Crédito do vídeo: Ministério de Segurança da Argentina @minsegargentina