Mulher morre em colisão entre carro e moto em João Pessoa

Na tarde desta quinta-feira (29), um acidente foi registrado na Avenida Boto de Menezes, no bairro Tambiá, em João Pessoa. Maria do Socorro Pedro, de 39 anos, perdeu a vida em uma colisão envolvendo uma moto e um carro.

Segundo testemunhas, Maria do Socorro conduzia a moto sem capacete, em direção ao bairro Treze de Maio, quando foi brutalmente atingida por um veículo que seguia na mesma direção.

O motorista do carro, na tentativa de fugir do local do acidente, foi interceptado pela intervenção corajosa de moradores da região.

Em entrevista à TV Cabo Branco, um sobrinho da vítima revelou que Maria do Socorro estava a caminho do trabalho. Ela exercia a função de cuidadora de idosos, deixando para trás duas filhas.