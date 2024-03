A justiça federal da Argentina já iniciou as audiências para ouvir o casal Antônio Inácio da Silva Neto e Fabrícia Farias Campos, donos da Braiscompany, que foram presos nesta quinta-feira (29) pela Interpol, no município de Escobar. A informação é do site do jornal argentino Clarín.

De acordo com a publicação argentina, após a prisão, o casal foi levado para uma delegacia da região, onde passou a noite acompanhado por uma assistente social. Já na manhã desta sexta-feira (1º), eles começaram a ser ouvidos pelo juiz Sebástian Ramos.

Até a publicação desta notícia, ainda não havia informações sobre a conclusão ou resultado das audiências.

Documentos falsos

A reportagem publicada pelo Clarín, a segunda do veículo sobre o caso, também revela que os documentos utilizados por Antônio e Fabrícia para entrar na Argentina, por via terrestre, eram verdadeiros, mas pertenciam a irmã e ao cunhado de Fabrícia.

Segundo a publicação, os documentos estavam em nome de Fernanda Farias Campos e Felipe Guilherme de Souza, sendo ele administrador de uma das milionárias carteiras de investimentos da Braiscompany.