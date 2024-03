Os representantes legais de Antônio Inácio da Silva Neto e sua esposa, Fabrícia Farias, donos da empresa Braiscompany e acusados de aplicar golpes financeiros por meio de um esquema de pirâmide, divulgaram nota nesta sexta-feira (1º), poucas horas após a prisão do casal, ocorrida na cidade de Escobar, na Argentina.

Nelson Wilians e Santiago André Schunck, advogados do casal Ais (como eram conhecidos), informaram por meio de uma nota curta direcionada à imprensa que não tiveram acesso aos detalhes da prisão de Antônio e Fabrícia, encontrados em um condomínio de luxo (Haras Santa Maria) na província (estado) de Buenos Aires.

Afirmando que confiam na justiça, os advogados foram breves em sua declaração, destacando que de forma serena tudo será devidamente esclarecido. “Enfatizamos nossa confiança no sistema judicial e acreditamos que, no curso do processo, todos os aspectos relacionados ao caso serão esclarecidos, com serenidade”, diz a nota.

A prisão preventiva do casal foi decretada em fevereiro de 2023 e desde então os donos da Braiscompany eram procurados pela Polícia Internacional (Interpol). Eles eram considerados fugitivos e foram condenados por crimes contra o sistema financeiro brasileiro.