Advogados conseguem libertar dona da Braiscompany

Os advogados Nelson Wilians e Santiago Andre Schunck, representantes legais de Antonio Inácio Da Silva Neto e sua esposa, Fabrícia Farias, obtiveram êxito junto ao sistema judiciário argentino, ao conseguir a libertação de Fabrícia Farias.

Ela havia sido presa pela Interpol na noite de ontem, quinta-feira, na Argentina. Em virtude dessa determinação, ela aguardará o processo de extradição em liberdade.

“A Justiça argentina acolheu a petição apresentada por nós e deliberou que Fabrícia aguarde o curso do procedimento de extradição em liberdade, haja vista o entendimento de que não figura como uma ameaça às investigações e não apresenta risco de evadir-se”, esclarece o advogado Santiago Andre Schunck. “No que concerne ao cônjuge dela, estamos adotando as providências pertinentes para que ele também aguarde a extradição em liberdade.”

Uma equipe de advogados do escritório Nelson Wilians partiu de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (1), com destino a Buenos Aires, com o propósito de assumir pessoalmente a condução do caso no país vizinho.

Antonio Inácio Da Silva Neto e Fabrícia Farias eram sócios da empresa de criptoativos Braiscompany, com sede na Paraíba, e estão sendo investigado por suposta prática de pirâmide financeira.