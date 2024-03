Advogado de vítimas do caso Braiscompany denunciou o paradeiro do casal

A prisão de Antônio Neto e Fabrícia Farias ocorreu após uma série de denúncias que indicaram o paradeiro do casal.

Há pouco mais de uma semana, o advogado das vítimas da fraude, Artemio Picanço, relatou ter informado às autoridades brasileiras sobre o local onde o casal estava vivendo.

Artemio explicou que a descoberta da localização do casal foi resultado de um trabalho minucioso de investigação. Partindo do pressuposto de que eles provavelmente estariam em um local seguro e de luxo, as autoridades concentraram seus esforços na região de Nordelta, na Argentina, conhecida por seus condomínios de alto padrão.

Além disso, a análise do comportamento egocêntrico de Antônio foi crucial para a investigação. Baseando-se na premissa de que ele gostava de estar em evidência, as autoridades também buscaram academias de luxo, já que o casal costumava fazer aparições públicas durante atividades físicas.

A quebra de sigilo nas redes sociais e a identificação de um personal trainer argentino foram fundamentais para o desfecho da investigação. Após minuciosa análise de vídeos e stories, as autoridades encontraram evidências que levaram à localização exata do casal, culminando em sua prisão.

O advogado ressaltou que a prisão do casal é resultado do trabalho conjunto entre as autoridades brasileiras e argentinas, demonstrando a importância da cooperação internacional no combate a crimes transnacionais.

*com informações da Rede Ita