Homem é assassinado após deixar a filha na escola

No início da tarde desta quarta-feira (28), Emiliano Trajano, de 32 anos, foi vítima de um homicídio a tiros no bairro Funcionários, em João Pessoa.

Segundo informações da Polícia Civil, Trajano havia acabado de deixar sua filha na escola e estava retornando para casa quando foi alvejado.

De acordo com uma perita do Instituto de Polícia Científica (IPC), foram encontrados no corpo da vítima diversos tiros de dois calibres distintos, sugerindo a possibilidade de múltiplos atiradores envolvidos no crime.

Ainda segundo a Polícia Civil, a família de Trajano afirmou que ele não tinha antecedentes criminais. A motivação para o assassinato ainda é desconhecida até o momento. Além disso, familiares relataram que o homem havia sido alvo de uma tentativa de homicídio anteriormente.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso. O caso segue sob investigação pelas autoridades competentes.