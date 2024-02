Loja de bicicletas é arrombada em João Pessoa

Na madrugada desta terça-feira (27), uma loja de bicicletas localizada no bairro de Mangabeira, em João Pessoa, foi alvo de criminosos que arrombaram o estabelecimento e levaram produtos. O incidente ocorreu na avenida Josefa Taveira.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma guarnição que realizava rondas na região notou a porta danificada da loja logo após o crime e investigou o local. Algumas bicicletas estavam do lado de fora do estabelecimento, e ao adentrar o local, foi constatado o roubo de um computador.

O montante do prejuízo ainda está sendo calculado. As autoridades afirmam que imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos podem auxiliar nas investigações.