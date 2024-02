Dois carros e dois caminhões envolvidos em acidente na BR 230

Na manhã desta terça-feira (27), um acidente envolvendo dois caminhões e dois carros resultou na completa destruição dos automóveis.

A colisão ocorreu no km 85 da BR-230, em Bayeux, região metropolitana de João Pessoa, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os dois carros envolvidos, um de cor preta e outro de cor azul, sofreram perda total devido à gravidade do impacto. Apesar dos danos aos veículos, nenhum ferido foi registrado.

Em decorrência do acidente, o trânsito na área precisou ser interrompido, porém, até o final da manhã desta terça-feira, já havia sido restabelecido. As autoridades competentes não forneceram detalhes adicionais sobre as circunstâncias do incidente.

*com informações da TV Cabo Branco