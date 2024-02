Mulher é morta a tiros por ex-companheiro no Sertão paraibano

Neste domingo, 25, o Sertão paraibano registrou mais um caso de feminicídio, ocorrido no município de Marizópolis. Fernanda Maciel Pires, de 24 anos, foi vítima dos disparos de arma de fogo efetuados por seu ex-companheiro, identificado como Jonathan.

O crime ocorreu na residência da irmã de Fernanda, situada no bairro de Vila Nova. De acordo com informações da Polícia Militar, Fernanda estava tentando terminar o relacionamento com Jonathan, o que resultou em uma discussão acalorada no momento do crime.

O suspeito sacou uma arma de fogo e disparou contra Fernanda, atingindo-a com três tiros. Além da vítima, o cunhado de Fernanda também foi alvo dos disparos, sendo atingido na mão. Felizmente, ele foi prontamente socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e não corre risco de morte.

Após cometer o feminicídio, o suspeito conseguiu fugir do local do crime e até o momento não foi localizado pelas autoridades policiais.