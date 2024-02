Acidente com morte na BR-104

Um grave acidente na BR-104, próximo à entrada para Aroeiras em Queimadas, próximo de Campina Grande, deixou uma pessoa morta.

O incidente ocorreu por volta das 3 horas da manhã, quando um carro colidiu com uma motocicleta, fazendo com que o motociclista perdesse o controle e colidisse frontalmente com um caminhão.

O condutor do carro, identificado como Cassiano Nascimento Trajano, de 29 anos, ficou preso nas ferragens e foi levado em estado gravíssimo para o hospital de trauma, onde veio a óbito.

Outras duas vítimas foram levadas para o hospital, incluindo um idoso de 71 anos que era passageiro do carro, e o condutor da motocicleta, de 20 anos, que sofreu ferimentos leves.

A motocicleta envolvida no acidente tinha sinais de adulteração tanto no chassi quanto no motor, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. Cassiano foi chamado por um vizinho para socorrer o idoso que estava passando mal, e acabou perdendo a vida ao tentar ajudá-lo.

*com informações da TV Cabo Branco