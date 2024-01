Três carros e dois caminhões colidem na BR-230

Na manhã de hoje, um acidente na Serra de Santa Luzia, entre os municípios de Santa Luzia e outros Seridó, envolveu três carros de passeio e dois caminhões.

A via, apesar de bem sinalizada, requer atenção devido às curvas sinuosas. As primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) indicam que três carros de passeio foram afetados, resultando em um capotamento.

As vítimas do carro capotado já foram socorridas e encaminhadas para um hospital da região, enquanto os ocupantes da caminhonete e do outro carro branco não sofreram ferimentos graves.

A PRF esteve no local monitorando o trânsito e adotando o sistema de “Siga e Pare” para controlar o fluxo.

A dinâmica do acidente, que deixou marcas de frenagem na pista, será investigada pela PRF, que realiza a perícia para esclarecer as circunstâncias.

*com informações da TV Cabo Branco