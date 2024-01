Apenado é recapturado durante fiscalização de trânsito em Campina

Durante uma fiscalização de trânsito, a Polícia Militar recapturou um foragido da Justiça que havia rompido a tornozeleira eletrônica e estava sendo procurado por diversos crimes. A ação aconteceu neste último domingo (29) na cidade de Campina Grande durante a Operação Zero Álcool.

De acordo com o comando da 3ª Companhia de Policiamento de Trânsito (3ª CPTran), o acusado tem 44 anos de idade e foi abordado pelos policiais militares motociclistas.

Na abordagem, a PM identificou e constatou que o homem já tinha um mandado de prisão em aberto pelos crimes de furto, lesão corporal no contexto de violência doméstica e violação de medidas protetivas de urgência.

“Também verificamos que ele já era apenado e deveria estar usando tornozeleira eletrônica, mas havia rompido o dispositivo e escondido em sua residência”, esclareceu o major Ralisson, comandante da 3ª CPTran.

O homem preso foi apresentado na delegacia para os procedimentos cabíveis e o devido cumprimento da pena.

Dados

De acordo com a Coordenadoria de Estatística e Avaliação (EM/7) do Estado-Maior Estratégico da PMPB, 96 foragidos da Justiça que estavam com mandados de prisão em aberto foram presos neste mês de janeiro na Paraíba.