Acusados de furtar fios de internet são presos em João Pessoa

Dois homens foram presos por tentarem furtar fios de internet durante a madrugada desta terça-feira (30) na zona sul de João Pessoa. Os acusados têm 50 e 32 anos de idade e, um deles, já tinha passagem pela Polícia.

De acordo com o 5º Batalhão, a Polícia Militar foi acionada após uma testemunha do delito dar voz de prisão aos acusados na avenida Hilton Souto Maior, no bairro de José Américo, e acionar o apoio policial.

A dupla presa foi conduzida pelos policiais do 5º BPM para a Cidade da Polícia Civil para a devida autuação. Os fios que seriam furtados também foram recuperados e apresentados na delegacia. Outros dois acusados que estavam com a dupla conseguiram fugir.

Em 2023, cerca de 40 pessoas foram presas pela Polícia Militar na Grande João Pessoa por tentarem furtar fios de energia, internet e telefonia. Este tipo de crime provoca prejuízo com a interrupção de serviços essenciais como energia elétrica, água, internet entre outros.

A corporação reforça que, qualquer um que receber, adquirir, transportar ou conduzir fios ou outros materiais que são produtos de furto também pode estar incorrendo no crime de receptação.