Polícia cumpre seis mandados de prisão em ações pelo estado

A Polícia Militar, cumpriu entre as últimas horas de sexta-feira (26) e primeiras horas deste sábado (27), 06 mandados de prisão em ações realizadas nos municípios de João Pessoa, Sapé e Campina Grande. As prisões integram a Operação Verão, que acontece por todo o estado com policiamento intensificado.

Nesta sexta-feira (26), policiais militares do Regimento de Operações Táticas com Apoio de Motocicletas (ROTAM), capturaram um foragido no bairro do Cabo Branco. Os militares abordaram o suspeito e, após consulta, foi constatado que contra ele havia um mandado de prisão expedido pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

O homem cumpria pena na cidade de Recife, Pernambuco, e estava foragido daquela comarca. Na mesma noite, no centro da cidade, um segundo foragido foi capturado também pelo ROTAM. Ambos foram conduzidos para a penitenciária de segurança média.

Em Sapé, militares da 9ª Companhia Independente também capturaram um foragido que possuía em seu desfavor mandado de prisão pelos crimes de furto e lesão corporal.

Já em Campina Grande, outros dois mandados foram cumpridos, sendo um realizado por policiais do ROTAM no bairro da Prata, e o segundo por militares do 2º Batalhão, no bairro Acácio Figueiredo, sendo este último contra um homem de 25 anos pelo crime de roubo. Os indivíduos foram entregues na Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos.

Na ação mais recente, durante a tarde desse sábado (27), no bairro de Tambaú, em João Pessoa, militares do Batalhão Especializado em Policiamento Turístico (BEPTur), prenderam um homem, de 27 anos, contra quem havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo e falsidade ideológica. O foragido capturado foi entregue na Cidade da Polícia Civil, no bairro do Geisel.