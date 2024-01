Idoso é morto dentro de casa em Campina; seu neto é o suspeito

A Polícia Civil de Campina Grande, Paraíba, está em busca do suspeito de um homicídio ocorrido no bairro Santa Rosa. O crime, que vitimou José Firmino, de 87 anos, aconteceu por volta das 17h40 do último sábado (20).

As investigações indicam que o neto da vítima, identificado como Josinaldo da Costa Lima, conhecido como “buiu”, teria agredido o avô em meio a desentendimentos relacionados a questões patrimoniais.

O idoso foi golpeado com um capacete de motocicleta e, posteriormente, socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) até o Hospital de Trauma de Campina Grande. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

De acordo com a Polícia Civil, as circunstâncias do crime apontam para um possível roubo, com o suspeito buscando apoderar-se de um aparelho de TV e dinheiro pertencentes à vítima.

A Delegacia de Homicídios de Campina Grande está à frente das investigações, e a polícia solicita que qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito seja comunicada através do número 197.

*com informações da TV Cabo Branco