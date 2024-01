Dois acidentes deixaram quatro pessoas mortas

No último fim de semana, dois acidentes de trânsito marcaram a região do sertão do estado, ambos envolvendo motocicletas e apresentando semelhanças notáveis. As ocorrências resultaram em fatalidades e feridos.

O primeiro acidente ocorreu por volta das duas da tarde na BR 230, entre Patos e Malta. Uma colisão frontal entre uma moto e um carro resultou na morte de dois ocupantes da motocicleta, um homem de 35 anos e outro de 70 anos.

Uma criança de 5 anos, também na moto, encontra-se no Hospital Infantil Noaldo Leite em estado grave. No veículo, três ocupantes, sendo que um deles sofreu ferimentos leves. Após a colisão, o carro pegou fogo.

Cerca de uma hora depois, um segundo acidente ocorreu na BR 230, na cidade de Aparecida, no Alto Sertão. Uma moto com três ocupantes colidiu com um carro de cor prata.

O piloto da moto e sua esposa, identificados como Erivelton Moraes e Maria Alves, perderam a vida no local. A irmã do condutor da moto está em estado grave no Hospital Regional de Souza. Os ocupantes do carro não foram localizados pela polícia rodoviária federal.

A polícia destaca que, nos dois casos, as motocicletas estavam com excesso de ocupantes e invadiram a contramão.

