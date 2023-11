Caso Ana Sophia: acusado chegou a revelar à Polícia que sofria de “impotência sexual”

A coletiva de imprensa realizada pela Polícia Civil nesta terça-feira, 14, que tratou das investigações do caso Ana Sophia, revelou eventos perturbadores a respeito da morte da vítima, cometida por Tiago Fontes – que tirou a própria vida após ser apontado como o principal suspeito do crime.

Conforme o delegado Aldrovilli Grisi, um fato que chamou a atenção dele na única conversa de Tiago com os investigadores – na época ele ainda não era formalmente considerado o principal suspeito do crime – foi ele ter revelado que estaria com impotência sexual.

– Tiago disse: “Delegado, tenho uma revelação a fazer ao senhor. Estou com problemas de impotência sexual”. Eu olhei para ele e indaguei o porquê de estar me dizendo aquilo, pois ninguém havia entrado no mérito do assunto, e ele respondeu: “Porque se o senhor está me acusando, só há uma motivação: a sexual, e eu estou logo dizendo que sou impotente”. Eu respondi que existe uma diferença muito grande entre libido e potência sexual, e ele apenas baixou a cabeça. Ele era inteligente, mas uma inteligência limitada, pois todos nós temos nossas limitações – contou Aldrovilli.

Além disso, o delegado destacou que Tiago era ardiloso e perspicaz e que ele planejou e cometeu o crime sozinho, além de ter se livrado de provas para tentar enganar a Polícia e a própria família.

“Ele foi quatro vezes covarde: covarde por assassinar uma criança; covarde por negar, quando teve oportunidade de confessar; covarde por fugir e abandonar a própria família, levando a questionar se os familiares estavam envolvidos no crime que ele planejou e executou sozinho; e covarde por tirar a própria vida”, destacou o delegado.

Ainda sobre o depoimento dado por Tiago, antes de ele desaparecer e de seu corpo ser encontrado, o delegado afirmou que Fontes chegou a dizer três vezes que “tinha acabado com a própria vida”, mas que não chegou a confessar o crime.