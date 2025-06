O município de Boa Vista, localizado no Cariri paraibano, recebeu nesta segunda-feira (9) o selo de “Amigo da Natureza”, concedido pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB). A certificação destaca ações sustentáveis e o compromisso com o meio ambiente, e foi entregue em solenidade no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, em João Pessoa.

A honraria foi concedida pela execução de iniciativas alinhadas ao Projeto Amigo da Natureza, promovido pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias do Meio Ambiente (CAO – Meio Ambiente), do MPPB. Entre as ações que contribuem para a conquista do selo, destacam-se a plantação de mudas nativas, o incentivo à educação ambiental, e o fortalecimento de políticas públicas voltadas à conservação dos recursos naturais.

O prefeito Fernando Aires destacou que o reconhecimento é motivo de orgulho, mas também aumenta a responsabilidade da administração com as futuras gerações.

“A sensação é de muito orgulho, mas também de muito compromisso, pois nossa missão é continuar honrando esse reconhecimento, com a plantação de cada vez mais mudas de árvores. Nosso objetivo é fazer o futuro de Boa Vista ser mais verde”, afirmou.

A certificação reforça o papel do município como referência positiva na promoção de práticas sustentáveis no semiárido paraibano, estimulando outras cidades a também adotarem medidas de proteção ambiental.

O projeto “Amigo da Natureza” tem como objetivo fomentar a aprovação de leis municipais que contemplem medidas de preservação do meio ambiente e de educação, por meio do plantio coletivo de árvores, de ações educativas e culturais.

Um dos resultados da articulação foi a aprovação da Lei Estadual nº 13.428/2024, que instituiu a Campanha Amigo da Natureza no calendário estadual, de 20 a 22 de abril e prevê o plantio de árvores nativas de modo planejado e monitorado, educação, preservação e equilíbrio ambientais.