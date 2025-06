Sebrae e Governo do Estado lançam 40ª edição do Salão do Artesanato com destaque para o macramê

O Sebrae/PB e o Governo do Estado realizaram, nesta segunda-feira (9), em Campina Grande, o lançamento do 40º Salão do Artesanato Paraibano, que faz uma homenagem ao “Macramê – A arte de arrochar o nó” e acontece de 11 a 29 de junho, na Rainha da Borborema.

Em uma área de 4.600 m², montada na avenida Severino Bezerra Cabral, 400 artesãos paraibanos irão expor e vender suas peças, com expectativa de movimentar R$3 milhões em vendas durante os dias do evento.

Dez mestres artesãos que trabalham com a tipologia macramê são reconhecidos nesta edição. Entre eles está Julieta Estevão, do município de Araruna, que aprendeu a técnica aos nove anos, com a mãe.

Atualmente ela trabalha com o macramê contemporâneo, que consiste na aplicação da técnica tradicional a à moda.

“Demonstrando esse potencial de criação de cada artesão macramista, a gente vai desenvolver uma cadeia imensa de pessoas que podem se unir e abrir empresas, formar cooperativas, associações”, pontuou a artesã.

O gestor do projeto de Artesanato do Sebrae/PB, Jucieux Palmeira, ressaltou que o Salão é uma importante vitrine para que os artesãos exponham suas peças no período de São João, para o Brasil e para o mundo.

“O Sebrae, como sempre, vem apoiando desde a 1ª edição, auxiliando os artesãos e artesãs em relação às vendas, gestão, mercado, capacitações. Teremos várias tipologias reunidas no Salão e isso faz com que a Paraíba fortaleça cada vez mais o artesanato e a arte paraibana. Do litoral ao sertão, o Sebrae vem trabalhando com o artesanato, e com a parceria muito importante do Governo do Estado”, afirmou Jucieux Palmeira.

Por sua vez, a secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, destacou a importância do Salão para a economia. “É uma vitrine para que os artesãos possam viver da sua arte. Aqui eles vendem diretamente para o turista, para o visitante e recebem encomendas. No Salão, o turista fará um passeio em nosso artesanato, nas tipologias”, disse.

A gestora do Programa do Artesanato Paraibano, Marielza Rodriguez, lembrou que o Salão do Artesanato teve início na Estação Velha, em Campina Grande, e destacou que, além de todas as tipologias, o evento contará também com a gastronomia típica do estado, apresentações folclóricas e a cachaça paraibana. “Os artesãos estão muito emocionados, todo mundo querendo fazer, além do Maior São João do Mundo, o maior Salão do mundo. Tudo com grande apoio do nosso maior parceiro, que é o Sebrae”, disse a gestora.