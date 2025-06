Rosália Lucas destaca riqueza cultural do 40° Salão do Artesanato

Nesta segunda-feira (09), a secretária de Desenvolvimento Econômico da Paraíba, Rosália Lucas, esteve em Campina Grande para o lançamento da 40ª edição do Salão do Artesanato Paraibano. O evento, que já faz parte do calendário cultural e econômico do estado, promete movimentar a economia criativa e valorizar o trabalho de artesãos de diversas regiões do estado.

Durante entrevista ao ParaibaOnline, Rosália destacou a grandiosidade da edição e enfatizou que o Salão do Artesanato vai homenagear, este ano, a arte do macramé.

“É uma experiência de cultura, imersão nas diversas tipologias do artesanato da Paraíba, que na 40ª edição do Salão do Artesanato Paraibano faz uma homenagem ao macramé”, afirmou Rosália.

A secretária também mencionou a importância do evento como parte da programação paralela ao Maior São João do Mundo, contribuindo com o turismo.

Confira a entrevista completa: