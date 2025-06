Procon Municipal registra o menor preço do gás de cozinha e da água mineral em Campina Grande

O Procon de Campina Grande divulgou, nesta quinta-feira, 05, a pesquisa de preços do botijão de 13 quilos do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP); e do garrafão de 20 litros de água mineral, referente ao mês de junho deste ano. Segundo o estudo, o menor preço do gás de cozinha foi encontrado, no bairro Vila Cabral, por R$ 90,00; e da água mineral, no bairro Santa Rosa, por R$ 6,00.

O novo estudo do Procon-CG foi realizado nesta quarta-feira, 04, em 16 estabelecimentos da cidade que fornecem esses produtos. Sendo, cinco estabelecimentos que vendem apenas gás de cozinha e onze (11) que vendem tanto a água mineral quanto o gás de cozinha.

Segundo a pesquisa, o botijão do gás de cozinha vendido em Campina Grande está custando entre R$ 90,00 (menor) e R$ 120,00 (maior); o que representa uma diferença de 33,33% no preço, ou seja, de R$ 30,00 entre o menor e o maior valor encontrado. Entre os dezesseis 16 estabelecimentos visitados, em 11 bairros distintos. O menor preço do gás de cozinha foi encontrado no Point do Sol, localizado na Rua do Sol, 304, Santa Rosa.

Já na pesquisa do garrafão de 20 litros de água mineral, foram avaliadas as cinco marcas mais consumidas pelos consumidores campinenses. Sendo elas: Indaiá, Vida, Suprema, Santa Vitória e Sublime. Entre essas, a maior diferença de preço foi registrada no galão da marca Sublime, uma variação de 60% entre o maior e o menor preço.

O produto pode ser encontrado no menor preço de R$ 6,00 no estabelecimento comercial Point do Sol, na rua do Sol, 304, no bairro Santa Rosa. Na ocasião foram visitados 11 estabelecimentos, em 8 bairros distintos. Para conferir a pesquisa do Procon Municipal, na íntegra, acesse: https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2025/