*Vídeo: ParaibaOnline

O diretor do Hospital de Trauma de Campina Grande, Dr. Sebastião Viana, em entrevista à Rádio Caturité nesta segunda-feira (2), alertou para o preocupante aumento no número de pacientes com queimaduras durante o período junino. Segundo o médico, de 2023 para 2024, houve um aumento de 21% nos casos de queimados na unidade.

Dr. Viana enfatizou que a culpa não é do fogo de artifício em si, mas sim da imprudência no manuseio.

“Muitas vezes a minha filha tem seis anos de idade, eu dou um chuveirinho para ela, mas lógico, com supervisão, com cuidado. Estou totalmente atento naquele momento. Então, você descentralizar e deixar a criança lá, é lógico que ela vai se queimar”, explicou.

Ele destacou que as queimaduras podem variar de leves a graves, afetando inclusive regiões delicadas como o rosto e o tórax, que exigem encaminhamento imediato ao hospital.

O Hospital de Trauma de Campina Grande possui 17 leitos específicos para queimados, e a área será ampliada com a conversão de 9 ou 10 leitos de UTI pediátrica, visando atender à demanda crescente.

O diretor também anunciou que o Hospital de Trauma lançará amanhã a 22ª Campanha de Prevenção a Queimaduras no São João. A iniciativa, que conta com a participação da cirurgiã plástica Dra. Isis, visa conscientizar a população sobre os riscos e as precauções necessárias.