*Vídeo: ParaibaOnline

O primeiro fim de semana d’O Maior São João do Mundo em Campina Grande registrou um alto número de atendimentos no Hospital de Trauma. O diretor da unidade, Dr. Sebastião Viana, em entrevista à Rádio Caturité nesta segunda-feira (2), revelou um balanço preocupante de 510 atendimentos e 52 cirurgias realizadas apenas no sábado e no domingo.

Dr. Viana detalhou os números: “No sábado, tivemos 237 [atendimentos], domingo, 273. Claro, liderando principalmente os acidentes de motocicleta, são 81 acidentes só neste fim de semana.”

Ele ressaltou que esse balanço não inclui o dia da abertura do São João. “Se a gente for pegar na sexta-feira, começando o final de semana pela sexta à noite, esses números sempre se elevam”, completou.

O diretor expressou preocupação com a mistura de direção e bebida alcoólica, que ele afirma que se exacerba durante esse período festivo.

Para desafogar o hospital, foi montado pelo terceiro ano consecutivo, a pedido do governador João Azevêdo, um posto médico no Parque do Povo, uma iniciativa da Secretaria Estadual de Saúde.

“Só este fim de semana tivemos 288 atendimentos e 18 transferências”, informou Viana sobre o posto médico no Parque.

Ele destacou a estrutura do local, que conta com 20 leitos para pacientes com mal-estar, crises de hipoglicemia, fortes dores de cabeça ou traumas leves. A grande novidade deste ano é a instalação de um leito de UTI no posto.

“Nós temos um ventilador mecânico portátil, um eletrocardiograma, um cardiomonitor para esse paciente e temos bomba de infusão contínua”, explicou. Essa estrutura permite a estabilização de pacientes em casos graves, como parada cardíaca, antes da transferência para o Hospital de Trauma.

Com a extensão dos dias da festa este ano, a expectativa é que o número total de atendimentos ultrapasse as edições anteriores. O posto médico no Parque do Povo conta com uma equipe de 20 profissionais, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e equipe administrativa, para garantir o suporte necessário à população.