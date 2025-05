O engenheiro agrônomo Fábio Agra Medeiros destacou, no quadro Sou do Campo, do programa Conexão Caturité, a importância do São João para a agricultura familiar.

Apesar da seca recente, quem se preparou com irrigação e manejo adequado pode lucrar neste período, com alta na demanda por milho, macaxeira, feijão verde, queijos e carnes.

Fábio também cobrou das autoridades um espaço fixo para os agricultores dentro do Parque do Povo.

“É preciso valorizar quem produz. Os turistas querem consumir o que é nosso”, afirmou.

Ele ainda pediu que a população priorize os produtos locais e fortaleça a economia da região.

Ouça o podcast.