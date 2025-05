Unimed Campina Grande inaugura seu hospital e amplia assistência em Campina Grande

O Hospital Unimed Campina Grande (HuniCG) será oficialmente inaugurado no dia 29 de maio de 2025, em uma cerimônia prestigiada realizada nas próprias instalações, localizadas na Avenida Elpídio de Almeida, no bairro do Catolé. O início dos atendimentos ao público está agendado para o dia 9 de junho.

“O nosso hospital, carinhosamente chamado de HuniCG, começa a escrever sua história com Campina Grande a partir do dia 9 de junho, trazendo inovação e excelência em assistência à saúde, com a credibilidade da nossa marca de 53 anos”, destacou o presidente da Unimed Campina Grande, Dr. Francisco Vieira de Oliveira.

Segundo Dr. Vieira, o novo hospital reforça a vocação de Campina Grande como um polo de excelência em saúde. “Chegamos sendo referência hospitalar para a Philips no Nordeste no que se refere a diagnóstico por imagem, com tecnologia de ponta em tomografia e ressonância magnética – esta última com túnel mais amplo, pensado para atender diferentes perfis de pacientes – além de ultrassonografia, raio-X e endoscopia”, pontuou.

Com uma área construída de quase 16 mil metros quadrados, o hospital teve sua obra iniciada em 2022 e é o primeiro hospital construído por um fundo imobiliário fora do eixo Sudeste do país.

Foram investidos mais de R$ 127 milhões apenas em obras, somados a um aporte adicional de R$ 47 milhões da própria Unimed em modernos equipamentos – incluindo estrutura para procedimentos de hemodinâmica e cirurgias neurológicas. A expectativa é de atender cerca de 60 mil beneficiários, com 158 leitos distribuídos entre as áreas adulta e pediátrica. Serão gerados mais de 680 empregos diretos.

Um dos diferenciais mais aguardados pela população é o serviço de pediatria 24 horas, com cinco médicos pediatras em regime de plantão diário. O foco nas áreas de ginecologia, obstetrícia e pediatria responde a uma importante demanda da cidade. “Nossas salas cirúrgicas foram projetadas com o máximo de conforto para o nosso público. No caso das parturientes, teremos sempre dois ginecologistas de plantão, em regime de revezamento”, explicou Dr. Francisco.

A chegada do Hospital Unimed é considerada um marco histórico para a saúde de Campina Grande e de toda a região. “Nosso ecossistema assistencial segue mais forte do que nunca. Se chegamos até aqui, foi com a força da cooperação e a excelência da nossa rede credenciada, que continua ao nosso lado, crescendo junto com Campina Grande”, concluiu o presidente.