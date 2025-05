*Vídeo: ParaibaOnline

O deputado estadual Inácio Falcão (PCdoB) se pronunciou sobre a recente mudança administrativa na direção do Hemocentro de Campina Grande, que envolveu a substituição de sua esposa, a médica doutora Yuma, da direção-geral para a direção administrativa da unidade.

Falcão negou qualquer atrito ou surpresa com a decisão e explicou que a alteração foi fruto de um diálogo direto com o governador João Azevêdo, diante de questões de saúde que afetam a médica.

“Tivemos um bom entendimento com o governador. A doutora Yuma enfrenta um problema de saúde sério, e achamos melhor que ela assumisse um cargo que exigisse menos da sua dedicação integral.”

Segundo o parlamentar, a troca foi definida em comum acordo com o governador, com o chefe de gabinete Ronaldo Guerra e com o secretário estadual de Saúde, Ari Reis.

Falcão também denunciou a criação de um blog falso em Campina Grande, que teria disseminado informações distorcidas sobre o episódio.