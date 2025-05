A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Obras (Secob), está nos ajustes finais da terceira etapa da obra do Parque Evaldo Cruz. Com serviços em ritmo acelerado, a previsão é de que a conclusão dessa fase ocorra no fim de maio, garantindo que toda a estrutura do espaço esteja à disposição da população já durante a edição 2025 d’O Maior São João do Mundo.

A área, que será concluída nesta sexta-feira (30), compreende 7.500 metros quadrados, dos quais 6.500 metros quadrados serão utilizados durante as festividades d’O Maior São João do Mundo. Com essa conclusão, o Parque Evaldo Cruz passa a totalizar cerca de 38 mil metros quadrados de área revitalizada, considerando as três etapas já executadas da obra.

Com investimento de aproximadamente R$ 2 milhões, esta terceira etapa da obra do Parque Evaldo Cruz contempla a urbanização da área restante do parque, incluindo a implantação de novas áreas verdes, que vão ampliar o contato da população com o meio ambiente e fortalecer o uso sustentável do espaço urbano.

Entre os destaques desta fase está a revitalização da área externa da sede da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), que recebeu nova pintura.

Também foi construída uma nova quadra poliesportiva, com dimensões de 29×19 metros, semelhante à que já havia sido implantada no Parque, oferecendo mais opções de lazer e prática esportiva.

Além dessas ações, o conjunto de melhorias realizadas no Parque nos últimos meses inclui a construção de modernos conjuntos de banheiros, com divisões para adultos e crianças, unidades masculinas e femininas, acessibilidade garantida e um fraldário integrado, projetados para garantir mais conforto para quem frequenta o local com a família.

Outra importante construção foram as cinco salas multifuncionais, que somam cerca de 700 metros quadrados de área construída. Esses espaços foram projetados para receber atividades culturais, educativas e comunitárias, ampliando ainda mais a função social e cidadã do parque.

Toda a estrutura do Parque Evaldo Cruz será integrada às festividades juninas deste ano, contribuindo diretamente para a organização do entorno do Parque do Povo, principal palco d’O Maior São João do Mundo.

A obra mostra o compromisso da gestão municipal com a valorização dos espaços públicos e com a oferta de uma infraestrutura urbana cada vez mais inclusiva e funcional.